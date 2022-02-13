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طبول الحرب على اوكرانيا فرضت تأهبًا عسكريًا اميركيًا

13 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2022 7:16 مساءً
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بينما تقرع طبول الحرب في اوكرانيا، وفي ظل توقعات أميركية بغزو روسي وشيك على البلاد، ارسلت الولايات المتحدة معدات عسكرية الى كييف على دفعات متتالية.

كما وضعت واشنطن ٨٥٠٠ جندي أميركي في حال تأهب وارسلت منهم ٣٠٠٠ الى بولندا لطمأنة أعضاء حلف شمال الاطلسي.
هذا ونشرت قاذفات
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الاستراتيجية والقادرة على حمل قنابل نووية في بريطانيا.
الى ذلك نقلت الولايات المتحدة طائرات اف ١٦ من المانيا الى اوكرانيا لتعزيز الامن الاقليمي، وارسلت ٤ مدمّرات الى الاسطول الاميركي السادس، تحسّبًا لأي حرب روسية محتملة على اوكرانيا.

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