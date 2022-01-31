طرابلس ترفع يافطات تأييد للشيخ بهاء رفيق الحريري: لا ما خلصت الحكاية؟!

وكأن الزمن عاد أدراجه إلى ال 2005، وكأن كتاب التاريخ قفز بصفحاته بأبيض المحتوى ما بين فهرس إنتفاضة الإستقلال إلى سنة ال 2022 المتعبة من عوارض مفاوضات فيّنا الكورونيّة، واللهفة إلى علاجات مرض الإنهيار المزمن المتوقّعة في إنتخابات أيار. وما بين شباط وأيار أكثر من شهرين، بينهما زعامة تحتضن شارعاً وشارع يصنع زعامة. بعد كلمة الشيخ بهاء الحريري المتلفزة، رفع المؤيدون في طرابلس يافطات مرحّبة بالخطاب، رصدتها عيون مترقّبة للغد، المشتاق لعزّ الأمس في قريطم… إلى طرابلس بوصلة الخيارات السياسيّة توجّهنا، لنرصد حركة السهم شمالاً.

بين العام 2005 و 2022 17 سنة في حسابات الأرقام، أما في الحسابات السياسيّة فهي بتعداد الخيبات، وأسهم الأمل بالغد المرتفعة بسوق سعر صرف الأصوات… شتاء شباط ينتظر أوان الورد في أيار.