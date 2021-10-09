طوني أبي نجم لصوت بيروت انترناشونال: وعود ايران سمك في البحر.. وميقاتي يستجدي

العين بصيرة واليد قصيرة ونطلب الدعاء والعجيبة هذه كلمات رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي بعد نهاية الاسبوع الثالث من عمر حكومته والذي تزامن مع زيارة وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان بيروت والتي اعلن خلالها عن نية بلاده مساعدة لبنان فهل هي صدفة ام عجز من الرئيس ميقاتي الذي يعلم ان الاصلاح في لبنان رحلة صعبة وخطرة

العروض الايرانية للبنان ليست جديدة لكن ايران نفسها تطلب من الولايات المتحدة تحرير 10 مليار دولار لمساعدتها على تخطي ازمتها فكيف لطهران مساعدة بيروت؟

يبدو ان رحلة الرئيس نجيب ميقاتي مع الايجابية بعد تشكيل الحكومة انتهت ومن يريد الرهان، عليه مراقبة دولار السوق السوداء في لبنان الذي على ما يبدو سيكون اصعب مواجهة لحكومة الانقاذ.