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طوني بولس: ايران وميليشياتها تحاول إثبات نظرية سيطرتها على ٤ عواصم عربية وبينها بيروت

منذ ساعة واحدة
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على هامش النسخة الثالثة والستين من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة العملاقة لقاسم سليماني التي وضعت في أحد أجنحة المعرض، الى جانب كتب تتحدث عنه واخرى تنشر ثقافة ولاية الفقيه. وهذا الأمر أثار ردود فعل غاضبة اعتبرت ان هذا الجناح يشكّل تجلّياً للاحتلال الايراني في لبنان، كما استنكرت محاولة وقف أمسية موسيقية وغنائية في المعرض، لأن برنامجها كان يتضمن اغنيات وطنية لبنانية.

واليوم حصل إشكال كبير في الجناح الإيراني المذكور حيث تعرّض عدد من الناشطين للضرب بعدما حاولوا نزع صورة سليماني وهم يهتفون “بيروت حرة حرة ايران برّا برّا”.

وللاضاءة على هذه القضية، انضم إلينا عبر زوم الصحافي طوني بولس.

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