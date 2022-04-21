طوني بولس: تعددت الآليات الخبيثة والهدف واحد… تشويه وتزوير أصوات المغتربين!

الإستحقاق الإنتخابي على الأبواب، ما يزيد من حدّة المنافسة بين المرشّحين والأفرقاء السياسيين. لكن ما يتم تردده أخيراً في الكواليس السياسية والإعلامية يسلّط الضوء على اللجوء لِحيَلٍ غير نزيهة لكسب الأصوات الإنتخابية خصوصاً في بلاد الإغتراب. ومن هذا المنطلق، بات الحديث أخيراً عن طريقة توزيع المغتربين على مراكز الإقتراع وعدم نشر لوائح الشطب إلا قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات. للإضاءة على هذا الملف إنضمّ إلينا الصحافي والكاتب السياسي طوني بولس.

– مسا الخير طوني وأهلاً بك. لماذا يختلف توزيع المغتربين بين العام 2018 والعام 2022؟ وما الذي يعمد حزب الله والتيار الوطني الى القيام به في هذا الخصوص؟

– هل يمكن نشر لوائح الشطب قبل 48 ساعة فقط من الإنتخابات؟ لماذا؟ ما تداعيات ذلك؟

– ما رأيك بحركة السفراء الخليجيين خصوصاً أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبدأ اليوم جولة خليجية ستشمل عدداً من بلاد الخليج العربي؟