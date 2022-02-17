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طوني بولس: خطاب بهاء الحريري يتطابق بالكامل مع مطالب الشعب اللبناني
17 - فبراير - 2022
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وللاضاءة على التطورات السياسية والاشتباك الانتخابي المحتدم، انضم إلينا عبر الهاتف الصحافي طوني بولس.
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