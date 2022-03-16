عائلة أرجنتينية تختتم أطول رحلة حول العالم بالسيارة

إختتمت عائلة أرجنتينية، جولة حول العالم شملت مئة ودولتين، على متن سيارة اجتازت 362 ألف كيلومتر، واحتاجت لكثير من اعمال الصيانة.

هذه المغامرة بدأت في العام الفين، عندما أراد الزوجان السفر بالسيارة لستة أشهر، من الأرجنتين إلى ألاسكا، الا ان الجولة استمرت ٢٢ عامًا.

وخلال هذه الرحلة التي انضم اليها لاحقا هرّ وكلب، مكث الزوجان احيانا في سيارتهم واحيانا اخرى في منازل أكثر من الفي عائلة تعرفا اليها حول العالم، كما رزقا بأربعة اولاد، صبيّ وُلِدَ في الولايات المتحدة، وآخر في الأرجنتين، وفتاة ولدت في كندا، فيما ابصر صبيّ ثالث النور في أستراليا.