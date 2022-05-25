عباس ابراهيم متخوّف من حرب إسرائيلية

وجّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم رسالة إلى العسكريين، دعاهم فيها الى التحلي بأعلى درجات الإنضباط، وتأمين الجهوزية الدائمة لخوض المعارك الأمنية في مواجهة الخروقات الإستخباراتية الإسرائيلية التي تنتهك الأمن الوطني وسيادة لبنان، غير آبهة بالقوانين والأعراف الدولية.

كما لفت ابراهيم الى انّ المرحلة المقبلة محفوفة بالأخطار العسكرية والامنية، موضحاً أنه على الرغم من التزام لبنان بمندرجات القرار ١٧٠١، فإن الإعتداءات والإستفزازات الاسرائيلية لا تزال تتكرر وبشكل شبه يومي، وأخطر ما نحن بصدده هو مواصلة العدو مناوراته الحربية التي تحاكي حرباً على لبنان.