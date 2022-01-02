عبوة حليب تحوّل أميركيًا الى مليونير!!!

شهدت ولاية فرجينيا الاميركية، في الايام الماضية على رحلة قصيرة نقل خلالها رب عائلة الى عالم الملايين.

القصة بدأت عندما قصد رجل أميركي متجرًا غذائيًا، لشراء حليب الشوكولا لاطفاله، ولكنّ حياته تبدلت فجأة حين كان يستعد لدفع قيمة المشتريات على الصندوق. فهذا الرجل، لمح بطاقات اليانصيب امامه وقرر شراء احداها ليختبر حظه في العام الجديد، ليتفاجأ لاحقًا بفوزه بجائزة تبلغ مليون دولار.

ووُضع الفائز امام خيارين، إمّا الحصول على دفعات سنوية للجائزة تستمر لمدة 30 عاما، أو تسلّم مبلغ 640 ألف دولار كاملا دفعة واحدة، وذلك بعد حسم الضرائب، ولكن الرجل فضل الخيار الأول كي يضمن حصوله على مدخول شهري ثابت طوال ثلاثة عقود.