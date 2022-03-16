عجلة الانتخابات انطلقت… فكم بلغ عدد المرشحين؟

اقفلت وزارة الداخلية بابَ الترشيحات على الانتخابات النيابية في الخامسَ عشَرَ من أيار المقبل.

بحيث بلغ عددُ المرشحين لهذا الاستحقاق 1043 مرشحًا بينهم 155 مرشحة .

واحتلت محافظة الشمال التي تضم 3 دوائر، المرتبة الاولى من حيث عدد المرشحين والذي بلغ 292 مرشحًا .

أما في محافظة جبل لبنان والتي تضم 4 دوائر فبلغ عدد المرشحين 269

وفي البقاع الذي يضم 3 دوائر بلغ عدد المرشحين 201

فيما سجلت محافظة بيروت التي تضم دائرتين 174 مرشحًا

أما الجنوب والذي يضم 3 دوائر انتخابية فسجل النسبة الادنى من المرشحين والتي بلغت 105

بينما وصل عددُ المرشحين في انتخابات 2018 الى 976 مرشحًا بينهم 111 مرشحة اي بنسبة مئوية تبلغ 11,42 في المئة.

وبحسب المادة 51 من قانون الانتخابات يتوجبُ على وزارة الداخيلة اعلانَ أسماءِ المرشحين المقبولين وابلاغِها الى كلٍ من المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات

وبِدءًا من اليوم حتى منتصف ليل الرابع من نيسان أي بعد 20 يومًا.

ووفقًا للمادة 52 من قانون الانتخابات يتوجبُ على المرشحين ان ينتظموا في لوائحَ قبل 40 يومًا كحدٍ أقصى من تاريخ الاستحقاق الانتخابي أما المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائحَ فتعتبر ترشيحاتُهم ملغاة.

وعلى صعيد التحضيرات اللوجيستية للانتخابات قدم الاتحاد الاوروبي 1770 عازلًا للاقتراع كما حصل لبنان على 7 ألاف علبة حبر هبة دولية ومن جهته أكد وزير الداخلية ان الوزارة ستؤمن الكهرباء لكل مراكز الاقتراع البالغ عدَدُها 7000 قلم اقتراع .

اذا عجلة الانتخابات النيابية انطلقت فعليًا، اما المهمة الاصعب لكل المرشحين اليوم هي نسجُ التحالفات وتشكيلُ اللوائح قبل انتهاء المهلة القانونية.