عدالة متأخرة: رولا يعقوب أرقدي بسلام…

مرت قرابة ٩ سنوات على مقتل رولا يعقوب على يد زوجها كرم البازي… رولا الأم لخمس بنات، رولا التي عنفت حتى الموت بلا شفقة او رحمة، انصفها القضاء بعد تلكؤٍ طويل، علمًا ان مدة الحكم لا تعادل حرقة قلب والدة الضحية، ليلى، ولا تشفي غليلها، هي التي لم تنشف دموعُها بعد.

فمحكمة التمييز حكمت على القاتل بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة لتسبّبه بقتل زوجته مع إلزامه بدفع تعويض لوالدتها السيدة ليلى خوري وقدره 300 مليون ليرة لبنانية.

وفور صدور الحكم، نشرت منظمة “كفى عنف واستغلال” نصّ الحكم، بعد متابعتها لمسار التحقيقات طيلة السنوات التسع.

ويُعد الحكم متأخراً إلا أنه انتصار للعدالة خاصة وأنه في كثير من الأحيان، تنام هذه القضايا في أدراج القضاء اللبناني، ولا تصل إلى خواتيمها، إما بسبب المحسوبيات أو بحجة عدم كفاية الأدلة أو لوضعها في خانة جرائم الشرف.

قصة رولا، تختزل العديد من مآسي عشرات النساء المعنفات والمهمّشات في لبنان، على أمل أن يكون هذا الحكم اليوم عبرة وصرخة “كفى” بوجه كل معنِّف كي يعود الإيمان بإمكانية عدم إفلات مقترف الجرم من العقاب، ولو بعد حين.