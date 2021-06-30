عشرات آلاف الكتب احترقت في مكتبة تضم مئات آلاف الكتب

منذ قرابة الخمسين عاماً والأب الكنسي ابراهيم سروج يفتح أبواب مكتبته كل صباح لاستقبال طالبي العلم من كل أطياف المجتمع.

مكتب السائح والتي باتت تعد معلماً ثقافياً بارزاً في مدينة طرابلس، تضم رفوفها مئات آلاف الكتب، الأب إبراهيم سروج قال لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان “نحن نحب الناس ونحب خدمتهم، وندلهم على ما هو خير لهم” مؤكداً أن مكتبته تضم حوالى ١٠٥ آلاف كتاب مسجلين عدا الكتب غير المسجلة”.

هذه المكتبة التي تأسست على يد رجل دين مسيحي منذ عقود وما زال قيم عليها حتى اليوم تعد من أكبر المكتبات التي تضم كتباً عن الدين الاسلامي، ويعتمد عليها من قبل الباحثين، واشار الأب سروج إلى أنه “نحن نقول كما يقول الاسلام ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وانا كاهن ليس فقط للروم بل للأمة جمعاء، كاهن بمعنى الخادم لا المتسلط والمستبد، وقد نشأت على ألا اقف ساكتاً أمام أي اعوجاج، وانا مسلم بالتعامل مع الآخرين”.

يذكر أن هذه المكتبة سبق أن تعرضت للاحراق عمداً من قبل مجهولين، يصر الأب سروج على الاحتفاظ بكل ورقة محروقة فيها بصيص احرف، لتبقى هذه الكتب شاهدة على أن طرابلس كانت وستبقى مدينة العلم والعلماء.