عشرة أماكن عسكرية سرّية لا يُمكن رؤيتها على خرائط غوغل

يتولى تطبيق Google Maps مهمة فريدة، تشمل توثيق كل شبر على كوكب الأرض. لكن ذلك لم يمنع وجود عشرة أماكِن سرية لا يمكن مراقبتها حتى من خلال هذا التطبيق.

-البداية من قاعدة فولكيل الجويّة في هولندا. فوفق وثائق سرّية نشرتها ويكيليكس، كانت هذه القاعدة مستخدمة من قبل الولايات المتّحدة الأميركية أثناء الحرب الباردة. وكانت تضمّ 22 قنبلة نووية لسلاح الجو الأميركي.

-بلدة روساس في إسبانيا. إذ يُعتقد أنّها تَحوي الوحدة المركزية لسِرب المراقبة والإنذار رقم 875 التّابع للقوات الجوّية الأميركية.

-إصلاحيّة هيل التي أنشئَت في نيويورك، والتي تُعتبر من المواقع الإصلاحية الأقوى والأكثر أمانًا في العالم، حيث تبلغ احتمالات الهروب منها 0%.

– بحيرة باكر شمال كندا. تضمّ إحدى المؤسسات العلميّة التي تبحث عن المجرّات الكونيّة وفرص الحياة والعيش فيها، من خلال إرسالِها للموجات الكهرومغناطيسية القوية.

-الحدود الأميركيّة المكسيكية. التي يظهر منها نحو 15 ميلا بشكل مشوّه تماماً

-من الحدود الأميركية المكسيكية إلى مبنى الأمن القومي في تايوان، الذي يضم الهيئة العليا لجهاز الاستخبارات التايواني.

-كوريا الشمالية، دولة كاملة لا يمكن إدراك تفاصيلها على خرائط غوغل، ومعروفة بمحور الشّيطان.

-القاعدة الجويّة التّابعة للناتو في ألمانيا. إذ تَظهر بوضوح على خرائط موقع “bing”، بينما لا يُمكن رؤيتها على خرائط غوغل حيث تبدو مغطّاة بالكامل بغلاف ملوّن.

-وقبل ختام هذه الجولة، نصل إلى جزيرة موروروا في فرنسا، التي أجريت فيها تجارب نووية بين الأعوام 1966 و1996. وقد وصل عددها إلى 181 تجربة.

-العراقُ بدورها ليست بعيدة من الأماكن السّرية. إذ قامت غوغل بمحو موقع “بابل”، المكان الأثري التّاريخي عن خرائط العراق لاحتوائه العديد من المنشآت التي كان قد أقامها الرّئيس العراقي صدام حسين لتقويةِ بلادِهِ.