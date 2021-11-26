على أبواب الشتاء، ماهي المأكولات التي تحميكم من المرض والأنفلونزا؟.. هكذا نقوّي جهاز المناعة

الغذاء هو الداء وهو الدواء منه تتسبب لنفسك بأمراضٍ عدّة ومنه العلاج لهذه الأمراض ودرهم وقاية \ خير من قنطار علاج \ طالما أن العلاج مفقودٌ اصلاً أو بالدولار، البرد قادم، ومعه الكثير من الأمراض، كالأنفلونزا والنزلات البرديّة عدا عن الخمول خلال هذا الموسم القارس. فما هي الأطعمة التي تقوّي جهاز مناعتك وتنجّيك من فاتورة الاستشفاء وتنصيبات الضمان وشركات التأمين؟

تركيبة الأجسام مختلفة من إنسانٍ إلى آخر فهل النظام الغذائي الصحّي يسري على الجميع بنفس المعايير؟

لم يبق لنا سوى الصحة الجسديّة لكي نحافظ عليها، طالما أن الصحّة النفسيّة مُتعبة من الأيام الصعبة التي نعيشها، جهّزوا أجهزة المناعة عندكم جيّداً، فالأيام القادمة صعبة…