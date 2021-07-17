عليك الحذر عند السباحة.. 12 شاطئ ملوث في لبنان

يمسك التلوث لبنان من كل أطرافه، فبعد المطامر ودخان المصانع، تظهر قضية تلوث البحر على الساحل اللبناني، مسؤول المختبرات في غرفة التجارة والصناعة الدكتور خالد العمري شرح لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان أنه “يوجد التلوث البكتيري الذي يسببه نشاط الصرف الصحي أو النشاط البشري، وهناك تلوث من المخلفات الصناعية” واضاف “اذا كانت كمية التلوث الجرثومي في مكان السباحة يمكن للسباح أن يستنشق أو يشرب الماء من طريق الخطأ ما قد يؤثر على الجهاز الهضمي والصحة العامة”.

تعكر المياه كما قال العمري “مؤشر غير مباشر على وجود نشاط معين حصل في المكان جعل المياه غير صافية”.

تقارير بيئية اشارت الى ان هنالك 24 موقعاً صالحا للسباحة و8 ملوثة بينما يوجد 8 شواطئ خطرة. طرابلس، انفه، الهري، جونيه، عين المريسة، الدامور، الجية، الصرفند والناقورة تم تصنيف مياهها بالجيدة جداً، أما الشواطئ السيئة وغير الصالحة للسباحة، فهي ميناء طرابلس مقابل جزيرة عبد الوهاب، المسبح الشعبي في جونية وضبيه، مصب نهر انطلياس بالاضافة الى شاطئ الرملة البيضاء، المواقع الخطرة جداً هي القليعات في عكار والمنية وشاطئ رملي خاص في البترون بالاضافة الى شاطئ البحصة العام في صيدا، كما وتجدر الاشارة الى ان شاطئ سلعاتا مقبول نسبياً الا ان تواجد المعامل الكيميائية بجانبه يجعله معرضاً للخطر، وقال العمري “فيما يتعلق بموضوع التلوث الكيميائي، عند شرب الماء من طريق الخطأ أو استنشاق المياه يمكن ان تدخل المعادن الثقيلة الى جسم الانسان وهذه المعادن تتراكم في الجسم ولا تخرج كسموم وهي تعتبر من العوامل المسببة للسرطان على المدى البعيد”.

كما واشار التقرير البيئي الى ان الثروة السمكية التي يتم انتاجها من المياه اللبنانية سليمة وصالحة للاكل ولم تتأثر حتى الان بتلوث بعض الشواطئ.