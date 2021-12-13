عملات عربيّة أغلى من الدولار، فلماذا هو الأقوى؟!

يظنّ الكثيرون أن الدولار هو أغلى عملة ورقيّة في العالم، وهذا الخطأ الشائع مرتبط بفعل روعة العولمة المتظهّرة في اللغة، الإعلام، إنتاج السينما، الفنون، الموضة، وأسلوب حياة الوجبات السريعة… وهي كلّها عامل من أرض ماجيلان “الولايات المتحدة الأميركيّة”… لكن الواقع بعيدٌ قليلاً عن السائد. بشكلٍ عام تميل العملات الأكثر قيمة إلى أن تكون الأقوى، ويرجّح ذلك في الغالب إلى أن العملات الضعيفة تفقد قيمتها على المدى الطويل، لكن هناك عملات أخرى غير الدولار وأغلبها من بلدان عربيّة قيمتها تتفوّق على قيمة الدولار الأميركي فما هي؟

الدينار الكويتي هو الأكثر قيمة أمام الدولار ويساوي 3.30 دولارا

الدينار البحريني يساوي 2.65 دولارا أميركيا

الريال العماني يساوي 2.60 دولارا أميركيا

الدينار الأردني يساوي 1.41 دولارا

الجنيه الأسترليني يساوي 1.34 دولارا،

دولار جزر الكايمن يساوي 1.20 دولارا أميركيا

واليورو يساوي 1.13.

فبماذا تتأثّر العملة لتكون قويّة أو ضعيفة؟

ما الذي يجعل من الدولار الأميركي ثابتاً كالنجوم الخمسين على الراية؟

حتى الساعة تمتلك الولايات المتحدة كل العناصر التي تجعل من أخضر العم سام صمامَ أمان الحلم الأميركي.