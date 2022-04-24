عمليّاتُ الهِجرة غير الشرعية مستمرّة… وضحايا عاصِمة الشّمال في الطّليعة

هربوا منَ الفَقرِ والعوزِ والحِرمان، بحثًا عن حياة كريمة، لكِنَّهم لم يَصلوا إلى وُجهَتهِم النِّهائية بسَلام.

إنَّهم عشراتُ اليائسينَ مِنَ الظّروفِ المَعيشيّةِ الصَّعبة في طرابلُس. باعوا كلَّ ما يملكونَهُ لدَفعِ تكاليفَ رحلةٍ غيرِ شرعيّةٍ لعِصاباتِ التَّهريب، التي تُغري المُواطنينَ وتوهِمُهم بمُستقبلٍ أفضَل، من دونِ ضمانِ سَلامتهِم على متنِ القواربِ التي غالبا ما تقودهم الى الموت.

هذهِ الحادثَةُ المأساويّة تُضافُ إلى فُصولِ عملياتِ التّهريبِ غيرِ الشّرعيّة عبرَ البحِر. والّتي انتَشرَت على نطاقٍ واسعٍ في عاصمَةِ الشّمال، نتيجةَ التّفلّتِ الأمنيّ ونشاط شَبكاتِ التَّهريب والمُهرِّبين.

فبدلا من بيانات الاستنكار هل سَتهتزُّ ضَمائرُ الحُكّام والمسؤولينَ، لإنهاءِ ظاهرةِ الهجرة غيرِ الشّرعيّة عبر القضاءِ على تلكَ العِصابات ومن يُديرُها؟