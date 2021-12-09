عودة الدولة البوليسية الى لبنان

اهلا بكم الى الدولة البوليسية في لبنان، هذا العنوان هو ما يختصر كل المشهد الذي يحصل اليوم في اكثر من مخفر و ادعاء بحق نشطاء من ثورة ١٧ تشرين حيث استدعوا الى التحقيق على خلفيات مختلفة

ففي حين تغيب الكهرباء عن معظم ارجاء لبنان و شركة كهرباء لبنان مدمرة بالكامل و منهار و على خلفية دخول عدد من الثوار الى شركة كهرباء لبنان مثل عدد منهم امام المحققين في ثكنة بربر خازن

و في حادثة مماثلة تم استدعاء عدد من الثوار الى التحقيق على خلفية دخولهم الى وزارة الشؤون الاجتماعية

تم الافراج عن الثوار لكن المستغرب هو ان الجهات المدعية تتبع لفريق رئيس الجمهورية ميشال عون و التيار الوطني الحر فهل نسي التيار معاملة النظام الامني السوري اللبناني له يوم ٧ اب كي يعيد الاسلوب ذاته مع ثوار ١٧ تشرين.