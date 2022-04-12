عودة العلاقات التجارية مع دول الخليج... هل باتت قريبة؟

عاد سفراء السعودية والكويت وقطر واليمن الى بيروت بعد غياب أكثر من خمسة أشهر. والبارحة أعلن السفير السعودي وليد بخاري أنه لم يكن هناك قَطع للعلاقات مع لبنان إنما إجراء دبلوماسيّ للتعبير عن موقف كان مسيئاً للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. ومع هذا التصريح، تكثر التساؤلات حول إمكانية رفع الحظر عن الصادرات والمنتجات اللبنانية إلى السوق السعودية.

حول هذا الموضوع إنضم الينا عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين المهندس ابراهيم ملاح.

– هل تعتقد ان عودة العلاقات الخليجية اللبنانية الى سابق عهدها سيؤدي الى عودة العلاقات التجارية؟ هل نحن أمام أخبار ايجابية في هذا الصدد؟

– اذا رُفع الحظر، هل الأسعار الداخلية ستتأثر؟

شكرا لك عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين المهندس ابراهيم ملاح.