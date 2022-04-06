عودة القروض الإسكانية وهذه تفاصيلها

بعد أكثر من عامين ونصف العام على توقف عمليات القرض السكني بشكل تام، لذوي المداخيل المتدنية والمحدودة، عادت هذه العمليات الى الواجهة مجدداً لكن هذه المرّة عبرَ بوابة مصرف الإسكان وليس عبرَ المؤسسة العامة للإسكان. فما هي الشرائح الاجتماعية التي تستهدفُها هذه القروض السكنية؟

لكن ماذا عن آلية قرض مصرف الاسكان وشروطِها؟

خبر سار للشباب اللبناني الطامح إلى امتلاك مسكن، إلا أن واقع الأمر بعيد كلّ البعد عن طموحاتِهم. فهل يمكن لقرضٍ بمليار ليرة أن يستهدفَ الموظف اللبناني المتوسط أو اامحدود الدّخل.

يعتمد المصرف بشكل أساسي على مصدر تمويل واحد: صندوق التنمية الكويتي، وقد وافق مجلس النواب ومجلس الوزراء الكويتي على القرض العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية أو ما يُعرف بالقرض الكويتي، والبالغ 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي.