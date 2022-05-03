عودة قروض الاسكان… هل هي للأغنياء؟

منذ العام 2017، توقفت قروض الاسكان في لبنان وتوقف معها أمل المواطن “العادي” طبعا بسقفٍ يأويه مع عائلته. واليوم عاد الحديث من قبل مصرف الاسكان عن فتحه مجددا باب الاقراض لشراء او بناء مسكن بسقف حَدُّه الأقصى مليار ليرة اي ما يعادل 37 الف دولار بحسب سعر السوق اليوم تقريبا، وبفائدة 5% لمدة 30 عاما، علما أن هذا القرض يتوجه لذوي الدخل المحدود والمتوسط ضمن الريف وضواحي المدن.

حول هذا الموضوع انضم الينا رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الاسكان انطوان حبيب.

-العنوان الأبرز في الأخبار العالمية هو “أزمة الغذاء”. وأمس، حذر الرئيس الأوكراني من أن أوكرانيا قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود،

ما يؤدي إلى أزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما ودعت وزيرة الداخلية الألمانية الى تخزين المواد الغذائية والادوية تحسبا لحال الطوارئ.

والجدير بالذكر أن دول الخليج لم تتأثر بعد على الصعيد الغذائي بهذه الأزمة رغم تضرر المستوردين في الشرق الاوسط خصوصا لبنان واليمن ومصر، والسبب هو أن دول الخليج ورغم استيرادها لـ85% من المواد الغذائية، نجوا من الأزمة والسر يكمن في إستراتيجيتهم المستمرة منذ عقود للأمن الغذائي والموارد اللازمة لتنفيذها.