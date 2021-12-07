عون مستاء من عدم اتصال ماكرون به وبعبدا تتجنب الخوض بمضمون البيان الفرنسي السعودي

كشفت مصادر دبلوماسية لsbi أن رئيس الجمهورية مستاء من عدم حصول اتصال مباشر به من قبل الرئيس الفرنسي بعد زيارته الى السعودية. استياء عون وصل الى مسامع الاليزية فكانت زيارة السفيرة الفرنسية ان لو غريو الى بعبدا، وتقصد البيان الصادر عن القصر ادراج عبارة ان الزيارة تمت بطلب من الاليزية. هذا في الشكل أما في المضمون فالرسالة التي حملتها ان غريو الى رئيس الجمهورية واضحة: فرنسا والسعودية ودول الخليج جاهزة للمساعدة لكن على لبنان كما قالت، أن يقوم بما عليه وأن يثبت صدقيته في التزامه الاصلاحات، ولم تشر ان غريو الى الاصلاحات الاقتصادية فقط بل تحدثت عن اصلاحات بنيوية مشيرة الى الحاجة الى أدوات عمل جدية ما يعني أن الطقم الحالي المكلف بهذه الاصلاحات غير جدي. مصادر قصر بعبدا كشفت لsbi أن سفيرة فرنسا ابلغت عون أن مضمون البيان المشترك الفرنسي السعودي هو مسار وشرحت بكثير من الوضوح ماذا حصل في اجتماع ماكرون مع ولي العهد وكيف أن لبنان أخذ الحيز الأكبر من النقاش حول ملفات المنطقة ونقلت “غريو” الى رئيس الجمهورية ماذا تنتظر السعودية من لبنان لاعادة العلاقات الى طبيعتها، وعندما سألنا ماذا عن الشق المتعلق باتفاق الطائف والقرارات الدولية التي تنص على حصرية السلاح الشرعي بيد الجيش اللبناني ما هو موقف الرئيس عون، ردت مصادر بعبدا أن غريو لم تدخل في التفاصيل بل ركزت على مسار قيام الدولة، ورفضت المصادر التعليق على دفتر الشروط هذا واعتبرت أنه من المبكر التعليق عليه بانتظار معرفة تأثير بيان الرياض على الحكومة وجلساتها لانه على ما يبدو قد يصعب الامور ولا يحلها وفق ما أكدت مصادر بعبدا. وفي هذا الاطار المعلومات تفيد أن ميقاتي على موقفه في عدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء طالما ليس هناك اجماع من جميع مكوانتها.







