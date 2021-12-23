الجمعة 20 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 24 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عيد الميلاد ليس للمسيحيين فحسب… هنا لبنان

منذ 11 ساعة
A A A
طباعة المقال

هنا لبنان، يتزيّن للعيد، يستذكر طفل بيت لحم، الغافي تحت نجمة مضاءة ترشدك إليه، هو المولود في مزودٍ أكبر من عرش، في مغارةٍ أوسع من قصر قيصر، وفي بلدةٍ أعظم من كون. هنا لبنان 18 طائفة في إخراجات القيد القابلة للتلف، وطائفة واحدة في النفوس الأزليّة، السرمديّة الأبديّة. عيد الميلاد يجمعنا كلّنا، مسلمين ومسيحيين، بدائرة انتخابية واحدة، لمقعدٍ واحد “مزود المغارة”. صوت بيروت إنترناشونال زارت احد منازل المسلمين اللبنانيين لتعرف منهم لماذا يزيّنون للعيد
المحبّة تتوارثها الأجيال، الخير تحمله الجينات اللبنانيّة.

هنا لبنان، يُولد المسيح فيه مع كلِ روعة فجرٍ جديد، وعلى لبنان السلام و في الناس المسرّة.

على أمل أن نعيّد كل سنة بخيرٍ و سلام، من دون هيرودوس الذي يتحكّم بالبلد.

“ينعاد عليكم”.

    المزيد من فيديو

    0:46
    سانتا كلوز في الاكواريوم!!!
    5:38
    هدية مصرف لبنان للعسكريين في العيد: 300 ألف ليرة!
    2:22
    طار الطحين المدعوم فطار الخبز: ابحثوا عن عصابات الطحين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    زينة عكر
    “الانتربول” يُلاحق الوزيرة السابقة زينة عكر وزوجها
    واتساب
    لمستخدمي واتساب وفيسبوك.. خذوا حذركم!!
    شرطة دبي
    ضبط أكثر من مليون قرص كبتاغون في دبي.. وفيديو يوثق “صنع في لبنان”!