عيد الميلاد ليس للمسيحيين فحسب… هنا لبنان

هنا لبنان، يتزيّن للعيد، يستذكر طفل بيت لحم، الغافي تحت نجمة مضاءة ترشدك إليه، هو المولود في مزودٍ أكبر من عرش، في مغارةٍ أوسع من قصر قيصر، وفي بلدةٍ أعظم من كون. هنا لبنان 18 طائفة في إخراجات القيد القابلة للتلف، وطائفة واحدة في النفوس الأزليّة، السرمديّة الأبديّة. عيد الميلاد يجمعنا كلّنا، مسلمين ومسيحيين، بدائرة انتخابية واحدة، لمقعدٍ واحد “مزود المغارة”. صوت بيروت إنترناشونال زارت احد منازل المسلمين اللبنانيين لتعرف منهم لماذا يزيّنون للعيد

المحبّة تتوارثها الأجيال، الخير تحمله الجينات اللبنانيّة.

هنا لبنان، يُولد المسيح فيه مع كلِ روعة فجرٍ جديد، وعلى لبنان السلام و في الناس المسرّة.

على أمل أن نعيّد كل سنة بخيرٍ و سلام، من دون هيرودوس الذي يتحكّم بالبلد.

“ينعاد عليكم”.