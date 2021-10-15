عين الرمانة... لم تمرّ بوسطة إيران من هنا

“قلعة الصمود” هو أكثر الألقاب تيمماً بعين الرمانة، تلك المنطقة المتوسّطة جغرافياً في قلب المدينة والمتوسطة تاريخياً للشهادة من جوزيف أبو عاصي إلى رالف ملاحي وجو بو صعب، ترتفعُ كاليمين الحُر في وجه الشمس ولا تحترق. وعلى عين الرمّانة هناك دوماً “قلوب مليانة” تمتلئ بحقدٍ أعمى، كحقدٍ مجوسٍ بأرض يَعرُبٍ. الى عين الرمانة توجّهنا، لنصوّر الزجاج والحجر المُحطّم و العزيمة التي تتحطّم عليها سكاكين بروتوس.

المشهد هنا لخرابٍ في الأبنية، وهي سهلة الترميم. أما النفوس فترميمها يحتاج إلى إصلاحٍ في عنجهيّة الشريك اللبناني المنتشي من أفيون السلاح، وسلاح الأفيون.

هنا عين الرمّانة، لم تمُررّ بوسطة كانت تريد أن تذهب و تمرّ في جونية، كما لن تمُرر أيّ معتدٍ، السلاح في يده “بيجرح”، هنا عين الرمّانة جغرافياً… و أسأل عنها التاريخ.