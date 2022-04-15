الجمعة 14 رمضان 1443 ﻫ - 15 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غادة حلاوي: أكثر من فريق سياسي اتّفق علة عدم تمرير التشكيلات

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 9:09 مساءً
A A A
طباعة المقال

بين الشروط والشروط المضادة، والعقبات المعروفة وتلك الخفية، يمكن الجزم أن التشكيلات الديبلوماسية “طارت” وصارت “نفسا بالسما”.
الكل يريد التشكيلات في العلن بينما البعض يضع العصي في طريق إقرارها بالسرّ من خلال شروط تعجيزية تفرض في اللحظة الأخيرة. كلّما حُلّت عقدة كانت تظهر عقدة مقابلها أكثر تعقيداً لتكون النتيجة أن لا تشكيلات قبل الانتخابات على ما يبدو.
للإضاءة على هذا الملف انضمّت إلينا الكاتبة السياسية غادة حلاوي.
– مساء الخير غادة. بدايةً ما هي العقبات التي تصطدم بها التشكيلات الديبلوماسية؟ وهل ستمرّ هذه التشكيلات بعد الإنتخابات النيابية وقبل استقالة الحكومة أم كلها حجج واهية؟
– هل من حلول بديلة؟ وما الذي سيحصل إن لم تتشكّل في موعدها؟
الكاتبة السياسية غادة حلاوي شكراً لك على هذه المداخلة.

    المزيد من فيديو

    1:57
    المنظومة تريد غسل أيديها من جريمة المرفأ!
    2:31
    الحرب البيولوجيّة واحدة من الحروب المدمّرة في العالم
    5:00
    البطاقة التمويلية: التحويلات النقدية تتوقف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بدم بارد.. فتاة تقتل كلبًا وسط الشارع في البقاع (فيديو)
    ماهر الأسد
    ماهر الاسد جعل من سوريا مقبرة لقادة حزب الله
    بعد جريمة مقتل كلب على يد فتاة في البقاع.. وزير البيئة يتحرّك