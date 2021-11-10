غارة “الخارجية” على انتخابات المغتربين قبل ١٠ ايام من انتهاء التسجيل، فهل تختفي الطلبات في السفارات؟

فقدوا اعصابهم ويتناحرون لتبرير تطيير الانتخابات خاصة انتخابات المغتربين.

آخر الابداعات ارسال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب كتاباً إلى وزير الداخلية بسام مولوي يبلغه عدم إمكان الإلتزام بالمهل القانونية المعدّلة لانتخابات غير المقيمين.

رسالة رأس الدبلوماسية المفخخة تحججت بسلة من الاسباب منها استحالة الانتهاء من التدقيق في طلبات التسجيل للاقتراع والموافقة عليها من قبل البعثات اللبنانية في الخارج وإرسالها الى وزارة الخارجية ومن ثم الى وزارة الداخلية في فترة قصيرة جدا بين 20 تشرين الثاني والأول من كانون الأول.

والاخطر ان وزارة الخارجية تتلطى بقلة عدد الموظفين وتعديل مهلة نشر وتنقيح القوائم الأولية لمن تسجلوا وإرسالها الى الداخلية بحيث أصبحت بين 15 كانون الأول والأول من كانون الثاني المقبل وهي فترة أعياد ومعظم المغتربين يسافرون خارج بلدان إقاماتهم.

اذا، سيناريو ضرب انتخابات المغتربين يسير وفق المخطط، ومخاوف من اقصاء عدد كبير منهم بعدما تفاجأت القوى السياسية بالاقبال الملحوظ الذي تخطى الانتخابات الماضية وسيلامس الـ 100 الف مسجل.

وما سيزيد الوضع الانتخابي ضبابية الطعن الذي سيتقدم به هذا الاسبوع تكتل لبنان القوي امام المجلس الدستوري. فهل بتنا على قاب قوسين من تطيير الانتخابات وتحضير الارضية للتمديد للمجلس النيابي؟