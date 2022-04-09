غرامي: الجوائز الموسيقية تحتفي بالجذور وتتغاضى عن الوجوه الشبابية

أقيم حفل توزيع جوائز “جرامي – grammy” لعام 2022، في لاس فيغاس الأحد الماضي بدورته الـ ٦٤.
وحصد عازف الجاز الأمريكي جون باتيست 5 جوائز من بينها أفضل ألبوم، بينما حصل فريق “سيلك سونيك” على 4 جوائز إجمالية بينها تسجيل العام وأغنية العام، فيما حازت نجمة البوب الشابة أوليفيا رودريجو على جائزة أفضل فنان جديد.
لتذهب جائزة أفضل ألبوم راب ل:
“كول مي إيف يو جت لوست”- تايلر، ذي كرييتور
– أفضل أداء في موسيقى الراب:
“فاميلي تايز”- بيبي كيم بمشارك كيندريك لامار
– أفضل ألبوم لموسيقى الروك:.
“ميديسين آت ميدنايت”- فو فايترز
– أفضل ألبوم لموسيقى العام:
“ماذر نايتشر”- أنجليك كيدجو