غوغل تحاول مكافحة الانتحار والعنف المنزلي

تخطط شركة غوغل لطرح أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً، ستعمل للمساعدة في الحفاظ على سلامة الناس ومنع الانتحار.

وقامت الشركة العملاقة بمشاركة معلومات جديدة حول كيفية استخدام أنظمة ذكاء صناعي متطورة جداً، لمنع الانتحار والعنف المنزلي. وسيعرض محرّك بحث غوغل معلومات بها تفاصيل حول كيفية طلب المساعدة، عندما يبحث الأشخاص عن عبارات تتعلق بالانتحار أو العنف المنزلي.

كما ستظهر صناديق على الشاشة، بها أرقام الهواتف والموارد الأخرى المختصة بالمساعدة لمنع الانتحار، في دولة محددة، بالشراكة مع منظمات محلية وخبراء، عندما يشعر المحرك بأن المستخدم لديه نزعة انتحارية.

كذلك سيقوم غوغل بنشر معلومات للمساعدة، وأرقام منظمات لحماية المستضعفين من العنف المنزلي