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فاتن أمل حربي: مسلسل رمضاني يناقش قانون الأحوال الشخصية في مصر

منذ 4 ساعات
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على الرغم من تناول العديد من أعمال الدراما المصرية للمشاكل التي تتعرض لها المطلّقات، إلا أن المسلسل المصري فاتن أمل حربي، الذي يتناول قصة سيدة مطلّقة، ما زال يشهد جدلاً كبيراً عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لتعديل بنود قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالمطلقات.
يتناول المسلسل عدة قضايا تتعرض لها المرأة المصرية بعد الطلاق. مثل الولاية التعليمية للأطفال في حالة الطلاق، وحضانة الأم للأبناء في حال زواجها مرة أخرى.
وفي هذا السياق، تحرك المجلس القومي للمرأة في مصر، وأصدر مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة بياناً أوضح فيه “أن المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، نصّت على أن “التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية “.
ليبقى المسلسل الأكثر جدلاً خلال شهر رمضان حتى الآن.

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