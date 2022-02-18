فاتورة الاتصالات ستحلّق قريباً

تعود إلى الواجهة أزمة قديمة-جديدة هي مشكلة مياومي شركة كهرباء لبنان. فبعدما أخلّ وزير الطاقة والمياه بوعده بمتابعة مطالبهم، ها هم اليوم، يُعلنون الاعتصامَ المفتوح في كل ادارات المؤسسة حتى تحقيق مطالبهم.

مشكلة مياومي شركة كهرباء لبنان هي مشكلة قديمة وما من أحد يسمع أو يستجيب. فبعدما وعد وزير الطاقة والمياه العمال المياومين بمتابعة مطالبهم، وبتنفيذ الاتفاق الذي حصل في شهر تشرين الفائت، والذي خلاله اعطى وزير الطاقة توجيهاته بتعديل عقد العمل الجديد بما يضمن للعمال زيادة الرواتب، ووعد العمال انه خلال يومين ستدفع سُلفة من مؤسسة كهرباء لبنان للمتعهد الذي بدوره سيدفع للعمال الأشهر المستحقة.

ها هم اليوم، لم يحصلوا إلا على زيادة البدل اليومي التي وافق عليها وزير الطاقة. أما بالنسبة لبعض العراقيل لدى مؤسسة كهرباء لبنان، فقد وعدهم هذه المرة أيضاُ بان تُحل في جلسة مجلس الادارة الثلثاء المقبل.

وبناء على ذلك، أعلنت اللجنة الاعتصام المفتوح في كل ادارات المؤسسة أي في المعامل، والمحطات، والمبنى الاداري، وسيكون الحضور من دون عمل، الى حين تجاوب الادارة مع مطالبها وحقها المهدور والمسلوب.

منذ الصيف الماضي بدأت وزارة الاتصالات بتسويق فكرة رفع تعرفة الاتصالات، فقد أوضحت مؤخراً أنّ الوزارة لا ترغب بزيادة الأسعار لكنها مضطرة من أجل استمرار القطاع، وبهدف تأمين خدمة اتصالات جيّدة يجب زيادة التعرفة.

وأشارت مصادر مطلعة لصوت بيروت إنترناشونال انه لن تكون زيادة التعرفة بطريقة عشوائية، مشددةً على أن الإتصالات ستكون في متناول الشعب اللبناني. كما لفتت إلى أن القرار النهائي لم يُتّخذ بشأن التسعيرة، والمبدأ هو عدم الزيادة الكبيرة على المواطن، والتسعيرة ستكون على سعر “صيرفة” وباقة خاصة لذوي الدخل المحدود.