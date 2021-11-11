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فاتورة تليفون ب ٥٠٠$ في لبنان؟

11 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2022 10:25 مساءً
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نعم في لبنان يدفع المواطن اغلى فاتورة هاتف في العالم دون منازع و هذا نموذج حصلت عليه صوت بيروت انترناشونال لفاتورة مواطن وصلت الى ٥٠٠$ امريكي على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة للدولار ما يعني ٧٥٠ الف ليرة اي اعلى من الحد الادنى للاجور و تتذرع الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات باستهلاك داتا الانترنت لكن كيف يعلق اللبناني على خدمات الشركات

الانترنت ليس فقط مشكلة الاتصالات الوحيدة لكن و بحسب معلومات صوت بيروت انترناشونال فان ٣٣٠ محطة ارسال من اصل ٢٥٠٠ موزعة على مختلف الاراضي اللبنانية متوقفة بسبب غياب الصيانة و النقص الحاد في مادة المازوت مما يحول رحلة الحصول على شبكة ثابتة لعذاب يومي للمواطن اللبناني.

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