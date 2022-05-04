فايسبوك يحظّر البحث عن علي حسن خليل.. وباسيل وفنيانوس على الطريق!

في خطوةٍ مفاجئة، منع موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” خاصيةَ البحثِ عن عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب “علي حسن خليل”.

وتظهر عند البحثِ عن اسمهِ رسالةٌ من الموقع يعلوها سؤالٌ، “هل أنت متأكدٌ أنك تريد متابعة البحث؟”، ويضاف إلى السؤالِ شرحٌ عن الأسباب وفيه ان “التعبير أو الإسم الذي تبحثُ عنهُ يرتبطُ أحياناً بأعمال خطيرة يقوم بها أفرادٌ ومنظماتٌ وهو أمرٌ غيرَ مسموحٍ على فيسبوك”.

ولفت التغريني إلى أن رئيسَ التيار الوطني الحر جبران باسيل والوزير الأسبق يوسف فنيانوس هما الأكثر عرضة من غيرهم لعقوباتٍ مماثلة

وفي الإطار، كشف التغريني ان فيسبوك يقومُ بحظرِ حساباتِ بعض المرشحينَ أيضا

وبهذه الخطوة، ينضم خليل الى أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، والمسؤول في الحزب عماد مُغنيّة، الذي فُتِلَ في سوريا عام 2008، في قائمةِ المنعِ من “فايسبوك”.