فحوصات PCR خاطئة، وهذه هي الحقيقة...

هي المشاهد نفسها تتكرر في فترة الأعياد ، حيث يتهافت الناس لإجراء فحوصات ال-PCR ليطمئن قلبها وتستطيع إمضاء هذه الفترة مع العائلة والأصدقاء خاصةً أنّ فيروس كورونا عاد وتفشّى بشكلٍ أكبر في الفترة الأخيرة خصوصاً مع انتشار متحوّراته وآخرها “أوميكرون”. ووسط تزايد التحذيرات من نشر الوباء مع عودة الإصابات إلى الارتفاع، كثرت التحذيرات من إجراء فحوصات الـPCR في بعض المختبرات التي قد تصدر عنها نتائج خاطئة في أحيان كثيرة إما لأنها تجري فحوصات تفوق قدرتها من أجل كسب المال، أو لامتلاكها ماكينات غير قادرة على تشخيص “أوميكرون”. فهل على اللبناني أن يعيش في حالة قلق دائمة حيال أبسط الأمور؟ وما حقيقة هذه التحذيرات؟

واليوم مؤشرات وأعداد “كورونا” مقلقة جداً نظرا لصعوبة حال القطاع الصحي فماهي التوصيات اللازمة؟

إذاً لا داعي للهلع بما يتعلق بالفحوصات، شرط القيام بها والتشدد في الوقاية، علها تكون أعياد و سنة مجيدة على الجميع.