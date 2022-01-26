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فرصة لأطفال لبنان ليبتعدوا عن أضرار ألعاب الفيديو… لعبة لبنانيّة تعلّمكم أصول البناء

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 27 - يناير - 2022 1:26 صباحًا
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إنهم شباب لبنان، يواجهون أزمة الدولار بصلابة الصناعة والإبداع، إنهم شباب لبنان يحاكون أطفال بلدهم بلعبةٍ تُشغل الإبداع العقلي المهدد بالتلف من جراء ألعاب الفيديو، “بيلدينتز” لعبة لبنانيّة لا تربح جميلة الاستيراد ولا إذلال الدولار الجمركي، هي بالليرة اللبنانيّة وبالنجاح اللبناني. رواد فخري هو مبتكر هذه اللعبة التي تتيح للأطفال بناء منزل أحلامهم، بالجفصين والخفّان والإرادة.
للعبة أنواع تختلف باختلاف مراحل العمر.
اللعبة متوافرة على المنصات الإلكترونية التابعة لبيلديتز.
في الوقت الذي يلعب فيه أطفالنا بالألعاب الإلكترونيّة، قرر رواد أن يمنحهم لعبة تعلّمهم البناء… علهم عندما يكبرون يبنون لبنان.

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