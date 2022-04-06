فريق "أطباء بلا حدود" يتعرّض للقصف الروسي خلال زيارة مستشفى بأوكرانيا

أشارت منظمة أطباء بلا حدود الطبية في بيان الى أن فريقها تعرّض لضربات روسية أمس الأول خلال زيارته لمستشفى في ميكولايف بأوكرانيا.

وأشارت المنظمة الى أن نوافذ سيارة الفريق التي كانت متوقفة أمام المستشفى تطايرت بسبب الانفجارات. وشاهد فريقها العديد من الثقوب الصغيرة في الأرض متناثرة على مساحة كبيرة بعد الضربات ، قد تنتج عن استخدام القنابل العنقودية”.

وكان فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كشف أنه تلقى “تقارير موثوقة” عن حالات عدة استخدمت فيها القوات الروسية قنابل عنقودية في مناطق مأهولة بالسكان في أوكرانيا.