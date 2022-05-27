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فساتين الملكة إليزابيث... من الشمع!

27 - مايو - 2022
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يعرض متحف مدام توسّو Madame Tussauds في لندن مجموعة من الفساتين الملكية المصنوعة من الشمع وذلك بمناسبة اليوبيل البلاتيني لحكم الملكة إلزابيث. يشمل المعرض أزياء ثوب التتويج وهو من تصميم جوان توسو ، حفيدة ماري توسو التي أسست متحف الشمع الشهير. كما أعادت توسو ابتكار أحد فساتين الملكة الجديدة التي كانت آنذاك قد صممها الخياط الملكي نورمان هارتنيل.
وفي الثاني من حزيران، تحتفل الملكة إليزابيث الثانية التي بلغت السادسة والتسعين مؤخراً باليوبيل البلاتيني بمناسبة مرور 70 عاماً لتربّعها على العرش البريطاني.

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