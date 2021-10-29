فقط في لبنان... بوكس الحديد يؤدي إلى السجن والصواريخ الى الحكم

طبعا حديث امين عام حزب الله حسن نصر الله عن الاسلحة والمقاتلين لا يستفز احداً و لا حتى امتلاك كل تلك الترسانة العسكرية ممنوع او يستدعي التحقيق مع احد بينما استغربت مصادر متابعة لملف التحقيقات في قضية الطيونة وعين الرمانة عبر صوت بيروت انترناشونال ما سرب عن التحقيق لدى مخابرات الجيش اللبناني حيث اظهرت المعلومات بعض الامور غير المنطقية على سبيل المثال

سالت مخابرات الجيش عن احد الاشخاص ليتبين انه هاجر الى كندا منذ اربع سنوات لتلقي القبض على شقيقه

واوقفت مخابرات الجيش ايضا شخصا بتهمة توزيع المناقيش على الشبان في يوم الاشكال

كما اضافت المصادر لصوت بيروت انترناشونال ان مخابرات الجيش اوقفت شخصا بحوزته “بوكس حديد”.

كما اوقف شخص اخر من مناصري القوات اللبنانية بحوزته علبة خردق عيار ٤.٥

جميع الموقوفين هم من مناصري القوات اللبنانية لكن المستغرب غياب الحديث عمّن حملوا السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل بشكل علني وفي اكثر من مناسبة وتحت انظار الاجهزة الامنية اللبنانية

كما استغربت مصادر متابعة للملف تسريب كل تلك التحقيقات في وقتٍ اصدر الجيش اللبناني بيانا تحدث فيه عن سرية التحقيق فكيف ولماذا تمت هذه التسريبات؟