فلتان امني غير مسبوق.. مخاوف من عمليات سلب وخطف

بات المواطن اللبناني في الأشهر الأخيرة يعيشُ حالةً من الهلع خصوصاً أنه قد يقع فريسة إحدى مافيات الخطف والنشل المنتشرة بكثافة على كافة الأراضي اللبنانية. إذ تكررت حوادث الخطف مؤخراً مقابل فدية مالية.

وليست مبالغة تأكيدُ كثيرينَ أنهم باتوا يتخذونَ أقصى درجات الحيطة والحذر لدى عودتهم إلى منازلهم في أوقاتٍ متأخرة أو حتى خلال تَنقلِهم في سياراتهم أو سيرا على الأقدام. فهل وصل لبنان فعلياً إلى هذا الحد من الفلتان الأمني؟

وخلال متابعة صفحات قوى الأمن الداخلي، يتبّين من خلال التحقيقات أنّ عصابات الخطف تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياها

وبحسب قانون العقوبات اللبناني، تتنوّع أهداف جرائم الخطف واحتجاز الحريات كما تختلف الإجراءات والعقوبات باختلاف الجرم المفتَعل

وأكد مالك أنّ تردّي الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والمشاكل الاجتماعية، عوامل رئيسة تعزز الأعمال المخلّة بالأمن وترفعُ من معدل بعض أنواع الجرائم.