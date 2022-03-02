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فندق من ديزني مستوحى من سلسلة حرب النجوم

2 - مارس - 2022
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كشفت شركة ديزني العالمية تفاصيل عن التحديثات التي ادخلتها على فندقها الجديد المستوحى من أجواء سلسلة حرب النجوم، حيث ينتقل النزلاء إلى عالم الخيال العلمي، ويخوضون تجربة ساحرة.

ولقاء اكثر من اربعة الاف دولار يقيم الضيوف لمدة يومين في الفندق، حيث يطّلعون على عالم النجوم والمجرات، ويتعرفون على شخصيات حرب النجوم وتاريخها، والروبوتات المتنقلة. كما يجولون على اقسام الفندق التي تشمل كبسولة فضائية، وقاعات ملكية، ويختاً فاخراً. وحتى الطعام يُقدّم بطريقة تحاكي الخيال العلمي، مع أسماء وأشكال مقتبسة من السلسلة الشهيرة.

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