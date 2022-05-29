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فيتنام تفتتح جسراً زجاجياً

29 - مايو - 2022
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افتتحت فيتنام جسر مشاة زجاجياً طويلاً يبلغ ارتفاعه 150 متراً فوق إحدى غاباتها ويشعر كلّ من يزوره كأنه يسير في الهواء.

وشُيّد “باخ لونغ”، أي “التنين الأبيض” باللغة الفيتنامية، في مدينة سون لا الففيتنامية، ويمتد على طول واجهة أحد الجبال وينتهي كجسر معلق يقع تحته وادِ مذهل، ويبلغ طوله الإجمالي 632 متراً. كما يمكن أن يتحمّل نحو 450 شخصاً في الوقت نفسه، ويوفر لزائريه منظراً جميلاً للغطاء النباتي الموجود في الأسفل.

وحاز الجسر على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كواحد من أضخم المعالم السياحية في العالم.

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