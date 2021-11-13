فيلم المازوت الايراني قصير

اين هو المازوت الايراني؟ وهل انتهت همروجة حزب الله الدعائية التي ضخت الاوهام بشحنات متتالية من بلاد فارس تنقذ لبنان من جحيم ازمة المحروقات؟.

تبحث على جبهة ميناء بندر عباس الايراني, لا جديد يتعلق بشحنات وناقلات ايرانية متجهة الى لبنان عبر ميناء بانياس السوري مرورا بطرق التهريب غير الشرعية. تدخل اكثر لرصد الحركة في محيط الميناء. بعض السفن تتحرك, وفي داخل الميناء تظهر سفن تجارية ولنقل المسوعبات.

اي ان وعود امين عام حزب الله حسن نصر الله بشحنات محروقات لا تنتهي لاغراق السوق اللبناني كانت مجرد وعود وكلام بكلام.

حتى ان المحروقات التي دخلت عنوة وعلى عين ما تبقى من دولة واطلق لها الرصاص ابتهاجا, يشتبه بانها كميات المازوت المدعوم المهرب الى القصير على مدى اشهر, فهناك كان التخزين ليعود الحزب ويدخلها ضمن مسرحية المازوت الايراني.

على كل حال, صوت بيروت انترناشينيل بحثت عن اول ناقلة ايرانية كانت وصلت الى بانياس في منتصف ايلول الماضي وقيل انها محملة بمازوت لبنان.

انها تدعى فاكسون. على موقع تتبع السفن, تظهر فاكسون الايرانية منذ ساعات في قناة السويس بعدما قامت بتشغيل رادارها, وهي تتجه باتجاه البحر الاحمر وتتوجه الى شواطئ ايران بالمبدأ, ما يعني ان مسارها بعيد جدا ولن تحمل اي شيء الى لبنان اقله من الآن وحتى رأس السنة.

اما الناقلة الثانية التي قيل ايضا انها نقلت مازوت الى لبنان فتدعى فوريست. فوريست ظهرت آخر مرة ايضا في قناة السويس في الثاني من تشرين الاول الماضي متوجهة الى البحر الاحمر, واختفت بعدها عن الرادارات كليا.

حتى ان الاطلالة الاخيرة لنصر الله لم تحمل اي اشارة الى شحنات مازوت جديدة لا من قريب ولا من بعيد.

وهكذا, وهم المارد الايراني تبدد, والوعود بالمازوت للتدفئة لن تتحقق, لتنكشف فصول فيلم المازوت الايراني القصير.