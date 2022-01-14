في الصين… الطعام يهبط من السقف!!

فرضت الصين اجراءات صحية استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا ومتحوراته، وذلك لمواكبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستنطلق في بكين في الرابع من شهر شباط المقبل.

ومن بين اهم الاجراءات، سيتولى الرجال الآليون خدمة الزبائن في مطاعم القرية الأولمبية، منعًا لأي اختلاط بشري قد يؤدي إلى تكاثر الاصابات على هامش هذا الحدث الرياضي الضخم.

وكان الصحافيون المحليون والاجانب اول من اختبر هذه الخدمة الالكترونية، حيث تم تحضير الوجبات بالكامل بواسطة رجال آليين، قبل وضعها على معدات إلكترونية متطورة هبطت من السقف لتسليمها الى الزبائن الذين بدورهم جلسوا على طاولات متباعدة واحيطوا بفقّاعات بلاستيكية للوقاية من انتقال العدوى بين رواد المطاعم.