في النهار مياوم… في الليل يبكي

تطل قضية المياومين اليوم أكثر من أي وقت مضى بجانبها الإنساني للعمال وعائلاتهم بعد الحديث عن تجديد عقد عملهم على أساس الأجرة ذاتها من دون مراعاة أوضاعهم المعيشية. كيف يعيش المياوم اليوم بعد أن أصبحت أجرته لا تكفيه فقط كأجرة بدل نقل لمكان عمله؟ ومن هو المستفيد من بقاء قضيتهم في أدراج المناكفات السياسية بدون إيجاد حل؟

وكيف تعاملت مديرة الشؤون الإدارية في مؤسسة كهرباء لبنان هدى كفوري مع مشكلة المياومين اليوم؟

فادي وأنطوانيت هم مثالان عن أكثر من ٧٠٠ عامل مياوم اتخذوا قرار التصعيد ورفع صوت مأساتهم في ظل الأزمة الحاصلة.