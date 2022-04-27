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في اليابان.. رجل آلي عملاق يحمي العمّال من خطر الموت

منذ 14 ساعة
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بدأت ثلاث شركات يابانية استخدام رجل آلي عملاق لتصليح الأعطال في محطات سكك الحديد، بعدما باشرت اختباراتها عليه منذ مطلع شهر نيسان الجاري، ومن المقرّر أن يُطرح للبيع إعتبارًا من صيف العام ألفين وأربعة وعشرين.
هذا الرجل الآلي الذي يمكنه أن يعمل على ارتفاع عشرة أمتار، ويتحمّل أوزانًا تصل إلى أربعين كيلوغرامًا، يتمّ التحكّم به عن طريق مجموعة من العمّال وأجهزة تحكّم عن بعد.
ويتوقّع أن يحدث هذا الروبوت ثورة تكنولوجية جديدة، كونه سيتولّى المهام التي تشكّل خطرًا على حياة العمّال، فيساهم في تخفيف حوادث سقوطهم من المرتفعات او تعرّضهم لصعقة كهربائية.

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