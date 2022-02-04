في اليوم العالمي للسرطان... إبادة جماعية ولا أحد يسمع

لكم أن تتخيلوا المشهد، ففي اليوم الذي يجتمع فيه محاربو المرض الخبيث ومقاوموه أيضاً ليكونوا أملاً ومصدر توعية… يقف مريض السرطان اللبناني مكتوفاً أمام دولة غير قادرة وغير مكترثة له… تسلب منهم سبيلهم الوحيد لمحاربة الخبيث فيرون فرصهم في الحياة تضيع امامهم، فهاجس الموت لم يعد يفارقهم وعلاجهم أصبح متعذراً، حكموا عليهم بالموت البطيء لأنهم لا يملكون المال لشراء الأدوية.

أما عن العلاج في المستشفيات فبات مستحيلاً، ومع إشتداد الأزمة الإقتصادية تشتد الصعوبات على مريض السرطان لجهة العلاج.

وبالرغم من أن سياسة دعم ادوية الامراض السرطانية مستمرة، إلا أن المشكلة تكمن في توفير الأموال لشراء الادوية، وسياسة المحسوبيات والوساطات في توزيع الدواء تأخذ دوراً كبيراً في لبنان.

انها إبادة جماعية جديدة يرتكبها السياسيون والمسؤولون. وقد حان الوقت للتوقف عن المناكفات والالتفات إلى معاناة الناس ومرضى السرطان الذين يدفعون من حياتهم ثمن ما يمرّ به لبنان.