في تسجيل اقتراع غير المقيمين: للشباب "شدوا الهمة" فوزارة الخارجية "كوما"

بدأ العد العكسي لانتهاء مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية، فالمهلة تنتهي في ٢٠ تشرين الثاني ووصل رقم المسجلين لتاريخه ٧٩،٢٨٥ ناخبا. والهدف الوصول الى اكثر من ١٠٠ الف.

مبادرات عدة يقوم بها الاغتراب اللبناني لتشجيع غير المقيمين للتسجيل والمشاركة في الانتخابات

لا حماسة عند وزارة الخارجية وبعض السفارات في تشجيع الاغتراب للتسجيل، فثمة غياب تام لحملات التشجيع كما ان آلية التسجيل معقدة وثمة مشاكل تقنية تواجه من يريد التسجيل، وحدها المجموعات الاغترابية موجودة لتسهيل عملية التسجيل.كما ان لا ارقام رسمية تصدر عن وزارة الخارجية غالبية الاطراف السياسية تحبذ عدم إجراء الانتخابات.

فهي الانتخابات الاولى بعد ثورة ١٧ تشرين وتفجير ٤ اب والكارثة الاقتصادية ولكن ثمة قرار دولي باجرائها.

ولكن هل للمغتربين قدرة على التغيير؟

تحل اوروبا بالمرتبة الاولى من حيث نسبة التسجيل حيث وصل العدد الى 27.486

تحل وراءها الدول العربية: 18.785

وفي المرتبة الثالثة: اميركا الشمالية: 16.308

اوقيانيا: 7122

افريقيا: 7034

اميركا اللاتينية: 1708

وفي المرتبة الاخيرة: اسيا: 842