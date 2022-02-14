في ذكرى اغتيال الحريري محاولة اغتيال للطائفة السنية

لم تكن الذكرى 17 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري كسابقاتها لا في الشكل ولا في المضمون. غاب الاحتفال السياسي والشعبي الذي واظب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري على اقامته منذ اغتيال والده لتحل محله وقفة رمزية على ضريح الرئيس الشهيد اقتصرت على عدد من أعضاء العائلة ونواب كتلة المستقبل وحشد شعبي، اراد الحريري من خلاله ايصال رسالة للداخل والخارج كانت واضحة في العبارة التي رفعت على احدى صوره وكتب عليها: لن يأتي مثله ابدا ولن يأخذ مكانه احد زعيمنا وزعيم السنة. تقصد الحريري التزام الصمت فغاب أيضا الخطاب السنوي الذي اعتاد أن يحدد فيه خارطة طريق تيار المستقبل السياسية بعدما قرر تعليق العمل في السياسة. وهو في التزامه عدم الكلام اراد التأكيد على موقفه من عدم خوض الانتخابات النيابية لا ترشيحا ولا دعما لاي مرشح، وهو ما كرره على مسامع نواب كتلة المستقبل في الاجتماع الذي عقد مساء الاحد والذي لم يتعد النصف ساعة. ولم يكتف الحريري بالانسحاب من الاستحقاق بل ذهب أبعد من ذلك معتبرا أن الانتخابات النيابية لن تغير شيئا، وفي ذلك رسالة احباط لمعظم اللبنانيين الذين يعولون على هذه الانتخابات لحصول التغيير. حتى أن الحريري نصح نواب كتلته عدم الترشح لان الامور ستزداد خطورة في البلاد وأنهم لن يحصلوا الا على الشتائم والسباب، وللمفارقة فإن صورة للنائب وليد البعريني، الذي اعلن ترشحه في عكار مخالفا قرار رئيس كتلته، رفعت بين الحشود اليوم على الضريح. وبانتظار أن تتضح أكثر معالم المشهد داخل الطائفة السنية ومدى تجاوب الطائفة مع مطلب سعد الحريري لا سيما بعد موقف بهاء الحريري المناقض لموقف شقيقه والداعي على عكسه الى المشاركة بالانتخابات ترشيحا وانتخابا، وموقف دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين رفضا لاخلاء الساحة السنية لحلفاء حزب الله، يتظهر اكثر فأكثر عجز الدولة وأجهزتها أمام قوى الامر الواقع، فبعد أقل من شهر على مشكلة المؤتمر الذي نظمته في لبنان القوى البحرينية المعارضة، تقيم هذه القوى نفسها احتفالين واحد اليوم وآخر غدا، في منطقة الضاحية الجنوبية في قاعة رسالات التابعة لحزب الله، متحدية بذلك قرار وزير الداخلية بعدم اعطاء الاذن باقامة مثل هذه الاحتفالات، والمفارقة أن الاحتفالين يحصلان في نطاق بلدية الغبيري التي يفترض أن تكون تابعة لوزارة الداخلية.







