في رمضان "حنفيّة" تعطي الحساء مجاناً

بالرغم من كل هذا الظلام في ليل لبنان، سيضيء قمر رمضان دجىً يخرق ديجور الايام، براعم أملٍ تتفتّح في ربيع المواسم، ينهي كآبة الشتاء. وكم يليق رمضان بطرابلس، هي المدينة التي تفطرُ على مغرب الحب وتتسحّر على فجر الرجاء.

لارا الرفاعي تشبه هذه المدينة، الملّقبة بأم الفقير، وهي فعلاً أم للفقير، هذه السنة تفتح حنفيّة الحساء مجاناً للناس، كما توكتوك المتنقّل في المدينة يقدّم الطعام مجاناً… قصة خير من هلالٍ وبدر.

الحساء والتوكتوك تفاصيل صغيرة من ضمن باكورة الخير ولحسين طيب الكلام. اليد الواحدة لا تصفّق فلارا بحاجة إلى دعمٍ ولمن يسعى للخير سبيلا المساعدة عبر موقع www.tripolicharityhouse.com

رغم الظروف السيّئة يأتي رمضان بخيراته بحنفيّةٍ تشبع الناس من الحساء، الحب والبركة.