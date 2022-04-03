الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في رمضان "حنفيّة" تعطي الحساء مجاناً

3 - أبريل - 2022
A A A
طباعة المقال

بالرغم من كل هذا الظلام في ليل لبنان، سيضيء قمر رمضان دجىً يخرق ديجور الايام، براعم أملٍ تتفتّح في ربيع المواسم، ينهي كآبة الشتاء. وكم يليق رمضان بطرابلس، هي المدينة التي تفطرُ على مغرب الحب وتتسحّر على فجر الرجاء.

لارا الرفاعي تشبه هذه المدينة، الملّقبة بأم الفقير، وهي فعلاً أم للفقير، هذه السنة تفتح حنفيّة الحساء مجاناً للناس، كما توكتوك المتنقّل في المدينة يقدّم الطعام مجاناً… قصة خير من هلالٍ وبدر.

الحساء والتوكتوك تفاصيل صغيرة من ضمن باكورة الخير ولحسين طيب الكلام. اليد الواحدة لا تصفّق فلارا بحاجة إلى دعمٍ ولمن يسعى للخير سبيلا المساعدة عبر موقع www.tripolicharityhouse.com

رغم الظروف السيّئة يأتي رمضان بخيراته بحنفيّةٍ تشبع الناس من الحساء، الحب والبركة.

    المزيد من فيديو

    عيد الاضحى 4:14
    في طرابلس.. سيّدة تضع الأطفال في علبة
    الساحات في لبنان 3:07
    أسماء الساحات في لبنان تغيّرت مع الزّمن.. والSBI تسترجِعُ مراحلها النّضالية
    4:01
    كابوس المستشفيات: "الموت ولا الفواتير الخيالية"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    اطلاق نار
    قتل شقيقه وهرب.. جريمة تهز صباحية العيد في طرابلس
    كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟