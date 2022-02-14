في عيد الحب هذه السنة... بدل الورد تفّاح

عيد الحب، الذي تحوّل من ذكرى إستشهاد قديس إلى ذكرى إستشهاد القلوب التي حُكم عليها بأجمل قرارٍ قلبيّ… هو ذلك العضو الداخلي الذي يضخّ مع الدم أسمى المشاعر الإنسانيّة، فترتفع في هذه الفترة نسبة الأوكسيتوسن في الجسم، كما نسبة الشعور بالوحدة لمن لا شريك له في الحياة. لكن السنة وبفعل الظروف نستذكر أكبر شريك قلبي لنا و هو الوطن. لبنان المشتاق لشعور الحب، المتعب من مشاعر الخيبة و الحزن. أخضر أرزه هو الحياة أما أحمر تفّاحه فهو الحب، فعلا “إنت الحب” يا لبنان، “إنت الحب حملة لتشجيع التفاح اللبناني. تعرّفوا عليها بحب.

إسكندر ليس وحيداً في المبادرة، فهو مع شباب لبنان يقطفون مع التفاح ثمار مبادرتهم الحلوة.

عيد الحب هذه السنة بطعم سُكّر التفاح، ورائحة أرض لبنان.

هذه السنة بدل الورد، فكّروا بأن تهدوا باقة من التفاح اللبناني، فالحب الأكبر هو للبنان… بحبك يا لبنان.







