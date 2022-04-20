في فلك رفع الدعم… خبز الفقير الى ٣٠٠٠٠ درّ

على غرار المحروقات، تتحضر دولتنا المصونة لرفع الدعم عن قوت الفقير ولقمته الأساسية “الخبز”… إنقطاع، طوابير ذل، ارتفاع متتالي بالأسعار.. دوامة تتكرر في كل فترة تمهيدًا لجعل المواطن يتقّبل، “مهما كان الثمن” رفع الدعم مقابل تأمين هذه المادة الأساسية من حياته.

بين ليلةٍ وضحاها، وعندما تدق ساعة رفع الدعم، يتوقع أن يرتفع سعر ربطة الخبز من نحو 12 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة… فهذه الأزمة التي تطال قوت الفقير ستولد من رحم الأزمات المتراكمة بين الدولة والمطاحن، خاصة فيما يتعلق بإقفال بعض المطاحن أبوابها، وقف توزيع الطحين وعدم فتح إعتمادات في مصرف لبنان وغيرها.

مشهد الإذلال اليومي والطوابير يلاحق اللبنانيين… والسوق السوداء قد تطال ايضًا لقمة عَيْش الفقير… ويبقى السؤال الأهم متى الخلاص من كل هذا العذاب؟